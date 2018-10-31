بريطاني يلتقط «سيلفي» مع الحوت السفاح

المصدر: إعداد: سيد صالح

تمكّن الشاب البريطاني بالاس أونهوز، من التقاط صورة ذاتية «سيلفي» وصفها بأنها «لا تُلتَقَط إلا مرة واحدة فقط في العمر»، حيث يظهر فيها مع حوت «الأوركا» والذي يُطلَق عليه وصف الحوت القاتل أو السفاح، لأنه من الممكن أن يصبح خطراً ويفترس من أمامه إذا شعر بالخطر من جانبه.

ونشرت صحيفة «ميرور» البريطانية الصورة أمس، يظهر فيها أونهوز مبتسماً وخلفه الحوت السفاح وهو يقفز في الماء بالقرب من أحد الأرصفة البحرية في أرخبيل «شتلاند» الأسكتلندي.

وقال أونهوز: «كنت أنا وصديقي على الشاطئ نتتبع سرباً من حيتان «الأوركا» وكنت محظوظاً إذ قفز أحد الحيتان بالقرب من الرصيف ونظر لي لثوانٍ، وكان هذا هو الوقت المناسب. فأخرجت الكاميرا والتقطت الصورة معه»، وأضاف: «كانت تجربة مدهشة، وربما لا تتكرر سوى مرة واحدة فقط في العمر».