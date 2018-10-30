أميرة يابانية تتخلى عن لقبها وتتزوج من العامّة

المصدر: طوكيو- د ب أ

تزوجت الأميرة اليابانية أياكو، ابنة ابن عم إمبراطور اليابان اكيهيتو من خطيبها كي موريا، وهو رجل من العامة، وذلك خلال مراسم أقيمت في ضريح ميجي في طوكيو أمس، وقد تخلت أياكو

( 28 عاماً) عن لقبها الملكي عقب زواجها من موريا ( 32 عاماً) الذي يعمل بشركة شحن، وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الزوجين تبادلا خاتمي الزواج، وقاما بتلاوة نذور الزواج خلال المراسم التي حضرها 30 شخصاً بينهم أفراد الأسرتين.

وقالت الأميرة للصحفيين بعد المراسم «كم أنا سعيدة باحتفال الكثيرين بزواجنا. نحن نريد أن نبذل جهداً لكي نصبح زوجين مثل والدي ووالدتي»، وقال موريا «أنا أرغب في تدعيمها بالكامل، وأتطلع لبناء أسرة مليئة بالابتسامات».