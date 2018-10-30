245 مليون دولار لأغلى منزل في أميركا

المصدر: إعداد: سيد صالح

عُرض منزل للبيع في إحدى ضواحي مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، مقابل مبلغ 245 مليون دولار، ليصبح المنزل رسمياً هو الأغلى في أميركا، وفقاً لما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية أمس. ويعود تاريخ المنزل إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حينما صمَّمه وشيَّده المعماري الأميركي سومنر سبولدينغ على نمط العمارة الفرنسية الكلاسيكية الجديدة.

وآخر مَنْ امتلك وسكن فيه هو الملياردير إيه. جيرولد بيرنتشيو، الذي توفي العام الماضي عن 86 عاماً. تتجاوز مساحة المنزل الكبير 10 أفدنة، أي 250 ألف قدم مربعة، ويضم مسبحاً عمقه 75 قدماً، ومُلحقاً به غرفة خاصة، وملعباً للتنس، ومرآباً مغطى يتسع لعدد 40 سيارة، فضلاً عن عدة حدائق ومروج، وقبو واسع تحت الأرض.