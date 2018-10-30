افتتاح معرض «الآثار الغارقة» في مصر

المصدر: القاهرة - د ب أ

تم افتتاح معرض في مصر للآثار الغارقة بمدينة منيابولس بالولايات المتحدة تحت عنوان «المدن الغارقة: عالم مصر الساحر» والذي يستمر حتى أبريل المقبل وذلك وسط حضور عدد من الشخصيات العامة الأميركية ووسائل الإعلام، وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي أمس، إن هذه هي المحطة الثانية للمعرض، بعد أن استمر لمدة 6 شهور في أولى محطاته بالولايات المتحدة بمدينة سانت لويس سجل فيها عدد 113 ألف زائر.

ويضم المعرض 293 قطعة أثرية تروي قصة مدينتين من أهم المدن التجارية القديمة التي غرقت تحت مياه البحر المتوسط جرّاء زلزال مدمر، كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكليون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وأبي قير، بالإضافة إلى بعض القطع التي كانت معروضة في المتحف البحري واليوناني الروماني ومتحف الإسكندرية القومي والمتحف المصري بالتحرير.