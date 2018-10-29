"يا حمدان".. قصيدة للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

المصدر: البيان الالكتروني

نشر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على حسابة في انستغرام قصيدة يا "حمدان" قال فيها:

ياحمدان ماسميتك الإ على حمدان

على خالك اللي زادتك هيبته هيبه

مع انك خليفي عزوتك صفوة الويلان

لكني افاخر في سميّك واماري به

هذا الصامل اللي لاوقف يرهب العدوان

والى من شهر حرٍ تعشي مخاليبه

هذا مزبن الجاني هذا الموج والطوفان

هذا الطيّب اللي طابت الناس من طيبه

وهذا الصادق اللي يكره الزور والبهتان

وهذا اللي ليا من غاب ما تلحقه غيبه

وهذا اللي ليا من قال يرجح له الميزان

والى من فعل يكرم عن الشك والريبه

وهذا اللي يمينه كنها صادق الهتان

ودمث الجناب اللي تسابق تراحيبه

سمو المراجل لو تسامى له القيفان

ماتلحق مداه وماتوفي مواجيبه

وانا يوم سميتك على طيب الجدان

ماسميتك الا ابغاك ترقا مراقيبه

اخذ كل شيٍ فيه حتى اسمه الرنان

و اخذ كل طبعٍ فيه حتى عذاريبه