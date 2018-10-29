المصدر: تصوير ــ سالم خميس

عديدة نظمها القائمون على تحدي القراءة العربي، لضيوفه الطلبة في دبي، الذين قاموا بزيارة عدد من معالم الإمارة المعروفة، من بينها «دبي باركس آند ريزورتس»، و«سكي دبي»، حيث أمضى الطلبة أوقاتاً ممتعة، بعد رحلة المنافسات الشديدة التي خاضوها خلال مرحلة تصفيات التحدي النهائية، التي اختتمت أول من أمس، تمهيداً لإعلان الفائز ببطل التحدي، خلال حفل سيقام صباح اليوم في أوبرا دبي. تصوير: سالم خميس