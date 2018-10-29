الصينيون يطوّرون رجلاً آلياً يحاكي «ترمينيتور»

المصدر: Ⅶ إعداد - أشرف رفيق

طوّر الصينيون رجلاً آلياً بحجم النخلة مستوحى من فيلم الخيال العلمي «ترمينيتور» لكنه ليس شريراً إلى هذه الدرجة، وفق ما ذكرته صحيفة تشانيا مورنينغ بوست.

ويمكن أن يستخدم الرجل الآلي للوصول إلى مناطق وأماكن يصعب على الإنسان العادي الوصول إليها، مثل مناطق الكوارث.

وقال الباحثون الصينيون إن الإنسان الآلي المصنوع من معادن سائلة يمكنه تغيير شكله مثل الذي ظهر في فيلم الخيال العلمي الأميركي ترمينيتور ويمكن أن يصبح ذلك حقيقة في وقت قريب. وقال الباحثون إن سبائك المعادن اللينة تناسب بشكل خاص صنع الإنسان الآلي اللين بسبب ارتفاع قدرتها على التوصيل وإمكان التحكم في مرونتها.