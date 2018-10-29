قوانين بريطانية تخفّض تكاليف الزواج

المصدر: Ⅶ إعداد - فاتن صبح

كشف وزير الخزانة البريطانية، فيليب هاموند، عن إعلان مراجعة لقوانين الزواج البالية، كما وصفها، في خطوة ترمي للقضاء على حفلات الزواج المكلفة، وتتيح إقامة مراسيم بسيطة في مقاهٍ ومطاعم ومتاجر الوجبات السريعة مثل «ماكدونالدز».

وبموجب مخططات الميزانية مخفضة التكاليف ستكون مرافق إقامة حفلات الزفاف ملزمة التقيد بقوانين صارمة و«مكلفة»، علماً أن متوسط التكلفة الحالية لاستئجار مرفق في بريطانيا يبلغ 4500 جنيه استرليني، أما معدل تكاليف الزواج عموماً فتصل إلى ما بين 20 ألفاً و30 ألف جنيه استرليني.

ونصت القوانين العقيمة الحالية بأنه ينبغي أن تتوفر في كل مرفق ليكون صالحاً لعقد حفلات الزواج تخصيص غرفة محددة للاحتفال، على أن تكون جزءاً من مبنى وليس فسحة خارجه.