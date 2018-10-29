مصابيح ذكية للسيارات تتحكم بالطرق السريعة ليلاً

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

من المـــعتاد أثناء قـــيادة السيـــارة ليلاً على الطرق السريعة أن يقوم الســـائق بتشغيل مــــصابيح الإنارة الأمامــــية ذات الإضــاءة العالية أثناء الدوران في المنحنيات، أو عند منحدرات الجبال مع الاستعداد في أي لحظة لخفض الإضاءة حتى لا يزعج قائدي السيارات المقبلة أمامه مما قد يؤدي إلى وقوع حادث مروري.

ويعتقد الباحث تشين لي، أستاذ هندسة الكمبيوتر والكهرباء بجامعة ديوك دونشان بالولايات المتحدة، أن هناك حلاً أفضل لعلاج هذه المشكلة، كما يتعاون مع أكبر شركة لصناعة مصابيح السيارات في الصين لتحويل هذا الحل إلى حقيقة.

ويقول لي إن «مصابيح السيارات الحديثة لا تعمل بمصباح واحد فقط، بل يمكن أن يصبح عدد نقاط الإضاءة داخل المصباح الواحد إلى مليون نقطة»، موضحاً: «إنني أعمل مع شركاء في مجال الصناعة من أجل صناعة مصابيح ذكية يمكنها التحكم في كل بكسل بشكل منفصل مع توجيه الضوء في اتجاهات مختلفة أمام السيارة بعد التعرف على البيئة المحيطة».