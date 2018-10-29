علماء: الجزر السياحية الإسبانية تقترب من بعضها

المصدر: Ⅶ إعداد ـ أشرف رفيق

أعرب خبراء عن اعتقادهم أن الجزر السياحية الإسبانية تقترب من بعضها وسوف تصطدم ببعضها في يوم ما. وقال خبراء، إن جزيرتي تينريف وجران كناريا أصبحتا على مسافة 40 ميلاً من بعضهما، لكن الصدع بين الجزيرتين من المعتقد أنه يقربهما من بعضهما البعض.

وتقيس محطات المواقع حول محطة تينريف قياسات ملليمترية سنوياً لمعرفة مدى التقارب بين الجزيرتين، كما تم إنشاء نظام ملاحي عالمي بالأقمار الاصطناعية لإصدار تحذيرات من وقوع البراكين بعد فترة نشاط بركاني في جزيرة تينريف عام 2004.

وتم استغلال النظام لقياس الزحزحة في 14 مكاناً على جزيرة تينريف. وقالت كريستينا تريكيلاس من جامعة إشبيلية، إن معدلات تغيّر المسافات التي تم قياسها بين الجزيرتين تثبت تقارباً بمعدل ملليمترات بين تينريف وجران كناريا.