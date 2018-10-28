سترة لمايكل جاكسون بالمزاد

المصدر: لوس انجليس - رويترز

تعرض سترة سوداء شهيرة ارتداها المغني الراحل مايكل جاكسون خلال أولى جولاته الغنائية المنفردة في مزاد الشهر المقبل وقد تباع بسعر يصل إلى 100 ألف دولار، وقالت دار جوليان للمزادات، أول من أمس، إن جاكسون ارتدى السترة خلال جولة غنائية عالمية لألبومه الشهير (باد) استمرت من عام 1987 حتى عام 1989.

ويحمل ظهر السترة توقيع جاكسون.وتعد السترة، المزودة بالعديد من السحابات والأحزمة، أحد أبرز الأزياء التي ارتداها المغني الراحل إلى جانب سترته الجلدية ذات اللونين الأحمر والأسود التي ارتداها في فيديو أغنيته (ثريلر) وبيعت في مزاد عام 2011 بسعر 1.8 مليون دولار. وأصبحت متعلقات جاكسون من أكثر مقتنيات المشاهير التي تحظى بالاهتمام منذ وفاته المفاجئة في 2009 في لوس انجليس.

ويعرض رجل الأعمال ميلتون فيريت، سترة (باد) مع نحو مئة قطعة أخرى من مجموعته الكبيرة من تذكارات موسيقى الروك آند رول.