إحباط محاولة سرقة نسخة أصلية من «ماغنا كارتا»

المصدر: لندن - رويترز

أفادت شرطة «ويلتشير» بأنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عاماً للاشتباه في محاولته سرقة نسخة أصلية من وثيقة «ماغنا كارتا» التي تعود لعام 1215 من كاتدرائية «سالزبري» بجنوب إنجلترا، وانطلقت أجهزة الإنذار عندما وقعت محاولة مساء أول من أمس لتحطيم الصندوق الزجاجي الذي يحوي تلك الوثيقة التي يرجع تاريخها للقرون الوسطى، والتي لا تقدر بثمن.

وأوضحت الشرطة في بيان: «ألقي القبض على رجل بالأوصاف نفسها التي قدمها الشهود للاشتباه في محاولته السرقة وحيازة سلاح هجومي وإحداث أضرار جنائية».

وأضافت أن الوثيقة، وهي واحدة من 4 نسخ أصلية لا تزال باقية، لم يحدث لها ضرر خلال الواقعة. و«الماغنا كارتا» واحدة من أهم المخطوطات في التاريخ الإنجليزي، وهي بمثابة ميثاق يضمن حقوق المواطنين ويحد من سلطات ملوك القرون الوسطى، بما يشمل ضمان الحق في محاكمة عادلة.