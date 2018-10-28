روبوتات تنتج «آليين»

المصدر: زوريخ - رويترز

أعلنت مجموعة «إيه.بي.بي» السويسرية للمعدات الهندسية أمس، مشروعها لبناء مصنع جديد في مدينة شنغهاي الصينية بتكلفة 150 مليون دولار، هدفها أن تقوم أجهزة روبوت بصناعة أجهزة روبوت في مصنع جديد بالصين.

وأضافت الشركة أن مصنعها الجديد الذي سيشيد على مساحة 75 ألف قدم مربعة، سيستخدم برمجيات تسمح للبشر والروبوتات بالعمل معاً في أمان، قائلة إن أجهزة «يومي» الآلية التي تصنعها، والمصممة للعمل جنباً إلى جنب مع الإنسان، ستؤدي أيضاً العديد من مهام تجميع القطع الصغيرة المطلوبة لتصنيع أجهزة روبوت.

وتعكف الصين على توسيع نطاق قوتها العاملة من أجهزة الإنسان الآلي، حيث أفادت المجموعة بأن واحداً من بين كل 3 أجهزة بيعت في عام 2017 على مستوى العالم، ذهب إلى الصين، التي اشترت قرابة 138 ألف جهاز.