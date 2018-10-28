كهرباء تصعق 7 أفيال برية شرقي الهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

ذكر مسؤول معني بالغابات في الهند أمس، أن 7 أفيال برية صُعقت عندما لمست خط كهرباء متدلياً شرقي البلاد. وأضاف المسؤول، الذي يعمل في مجال المحافظة على الغابات، أن قطيعاً من الأفيال كان يمر عبر قرية في مجموعة غابات «دنكانال ساردار» بولاية أوريسا شرقي البلاد، مساء أول من أمس، عندما لمسوا خط الكهرباء، وعثر القرويون على الأفيال ميتة.

وقال المسؤول إن الأفيال ضلّت طريقها خلال بحثها عن الغذاء. وبحسب منظمة «غاغا باندو» (أصدقاء الأفيال) المعنية بحماية الأفيال، ومقرها أوريسا، نفق 300 فيل على الأقل في الولاية منذ 2010 لأسباب غير طبيعية مثل الصعق بالكهرباء.