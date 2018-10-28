صيني يبتلع ملعقة عاماً كاملاً

المصدر: دبي - البيان

قرر رجل صيني التوجه إلى المستشفى لإخراج ملعقة معدنية ابتلعها أمام أصدقائه ولم يفلح في إخراجها. وذكر موقع «سكاي نيوز عربية»، أمس، أن الشاب، البالغ من العمر 26 عاماً، قد تحدى أصدقاءه قبل نحو عام، قائلاً إن بإمكانه ابتلاع ملعقة وإعادة إخراجها من بطنه بعد ربطها بخيط رفيع.

وبالفعل ابتلع ملعقة معدنية يبلغ طولها 20 سنتيمتراً، ولم يُفلح في إخراجها، وبقيت عالقة داخل المريء عاماً كاملاً دون أن تعوقه عن الأكل والشرب بشكل طبيعي، حسبما ذكر موقع «ديلي ميل».

ومنذ أيام، تعرّض لضربة في صدره، تسببت له بآلام وصعوبة في التنفس دفعته للذهاب إلى مستشفى في مقاطعة شينجيانغ الصينية، حيث أخرج الأطباء الملعقة بالمنظار.