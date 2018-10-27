عطل غامض في «سناب شات»

المصدر: دبي - البيان

عانى مستخدمو تطبيق «سناب شات» للتواصل الاجتماعي حول العالم من عطل مفاجئ ظهر أمس على نحو غامض، وحال دون نجاحهم في تحميل قصص وأخبار على هواتفهم الذكية عبر التطبيق.

وذكرت مصادر إعلامية أن العُطل ظهر لأول مرة في الساعة الرابعة من عصر أمس، بينما أكدت إدارة «سناب شات» وقوع العطل بعد ذلك بساعة. وأدى العطل إلى إخفاق مستخدمي التطبيق في بث رسائلهم عبره، حيث كلما حاولوا ذلك ظهرت لهم الرسالة التالية: «لم تنجح محاولة إعادة التحديث. يرجى إعادة المحاولة»، وأفادت صحيفة «ذي صن» البريطانية أن هذا العطل يُعزَا على الأرجح إلى خلل في خوادم «سناب شات».

يذكر أن عمليات الخلل في وسائل التواصل الاجتماعي قد تكررت كثيراً في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تعرضها لعمليات قرصنة شملت بيانات عشرات الملايين من المستخدمين.