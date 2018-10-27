حديث الروح

المصدر: لسان الدين بن الخطيب

سكن الحب فؤادي وعمر

ونهى الشوق بقلبي وأمر

وغزت قلبي ألحاظ الظبا

بظباها أين يا قلب المفر

بأبي والله لحظ فاتر

ما جنى في مهجة إلا اعتذر

من مجيري من نصيري في الهوى

ضاع بين الغنج ثأري والحور

كنت يا قلبي على طول المدى

تحذر الحب وهل ينجي الحذر

وبنفسي من إذا جن الدجى

أمسك النوم وأهداني السهر

غصن بان وهلال ورشا

إن تثنى أو تبدى أو خطر

لو بدا للحور يوماً وجهه

قلن جل الله ما هذا بشر

زار في ليلين ليل للدجى

حالك الجنح وليل للشعر

***

قلت مهلا لا تروع إنما

هي من دمعي لآلئ غرر

فاعتراه من كلامي خجل

خلط الورد بسوسان الخفر

حبذا ليل نعمناه وقد

حلت الزهرة في بيت القمر

شاعر أندلسي (1313 - 1374م)