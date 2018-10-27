ملابس مطرّزة لـ «الهالووين»

المصدر: إعداد - سيد صالح

حظيت الأم الأميركية الشابة، ستيفاني بوكورني، باهتمام بالغ من جانب أعضاء المجتمع الافتراضي، بسبب نشرها عدة صور لأطفالها الأربعة وهم يرتدون ملابس مبتكرة طرزتها هي بأيديها للاحتفال بـ «الهالووين»، الذي سيحل هذا العام مساء الثلاثاء المقبل، وأثـارت بوكورني إعجاب رواد التواصل الاجتماعي بسبب روعة تصاميــم ملابــس «الهالووين» التــي تطرزهــا وإتقــان صُنعهــا.

وتعيش بوكورني في مدينة «كليفيلاند» بولاية «أوهايو» الأميركية، وقالت لوكالة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية إنها تعلمت فن التطريز وهي في الـ 16 من عمرها على أيدي جدتها. وقالت بوكورني: «فن التطريز هو متعتي الحقيقية في أوقات فراغي».