مشروع طموح جديد تضيفه دبي إلى معالمها الخلاقة

المصدر: تصوير إكسزافير ويلسون

قالت مجلة فوربس إن دبي التي تحتضن حالياً أعلى مبنى شيدته يد إنسان، وأكبر مول في العالم، على وشك بناء معلم آخر يضاف إلى قائمة معالمها الخلاقة، إذ تعتزم بناء «دبي كريك هاربور» في منطقة الخيران، وهو عبارة عن مجمع على الواجهة المائية، مساحته 6 ملايين متر مربع، أكبر بخمس مرات من وسط مدينة دبي، حيث يقع برج خليفة.

والمشروع الطموح الذي جاء نتاج تحالف بين إعمار العقارية ودبي القابضة، يضم فنادق ومحال تجارية، وحوالي 39 ألف وحدة سكنية، ومرافق سياحية وترفيهية في قلب مدينة دبي، ويضم ثمانية أبراج، منها ناطحتا سحاب توأمين على شكل سفن صاروخية.

وأضافت المجلة في تقرير بعنوان «سبعة أبراج قياسية تبنى حالياً في العالم»، أنه على الرغم من عدم الكشف عن تاريخ البناء أو الارتفاع الرسمي للبرجين، فإن المطورين يقولان أنهما سيحلان عما قريب مكان برجي بتروناس في كوالا لامبور، الذي يبلغ ارتفاعهما 1483 قدماً، وهما أعلى مبنيين توأمين في العالم.