المصدر: دبي - أشرف رفيق

حصلت نادلة أميركية على إكرامية غير مسبوقة، بعدما أحضرت زجاجتين من الماء لزبون كريم، يحرص على مساعدة الناس بشكل منتظم في ولاية نورث كارولينا، وفق ما ذكرته وكالة «فوكس نيوز» للأنباء.

وجاء في الخبر أن رجلاً يملك قناة شهيرة في موقع يوتيوب، ترك عشرة آلاف دولار للنادلة، وكتب على ورقة بجانب المال ملاحظة قال فيها «شكراً على الماء اللذيذ».

وقالت ألينا كوستر، وهي نادلة وطالبة بالجامعة، إنها فوجئت في البداية، واعتقدت أن المسألة قد تكون مجرد مزحة، لأن الزبائن لا يتركون هذا القدر من «البقشيش» في الغالب. وقالت كوستر: إن كل زملائها في العمل بمدينة غرينفيل من الطلبة يحتاجون بشدة إلى المال، ولذلك فإنها ستتقاسمه معهم.