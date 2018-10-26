هياكل عظمية جديدة هربت من «بركان بومبي» الإيطالي

المصدر: دبي - البيان

قالت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية «أنسا» إن عمليات تنقيب جديدة في موقع مدينة بومبي القديمة المدفونة كشفت عن هياكل عظمية كاملة لأشخاص كانوا يبحثون عن ملاذ من ثوران بركان فيزوف في العام 79 بعد الميلاد. وذلك بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

وصرح ماسيمو أوسانا، مدير موقع بومبي الأثري، لأنسا: إن الهياكل -التي يعتقد أنها لامرأتين وثلاثة أطفال- ما زالت سليمة، ما يعني أنها تركت كما هي بالرغم من نهب الموقع على مدار قرون.

ووصف أوسانا ذلك بأنه «كشف مفاجئ لكنه أيضاً مهم للغاية للتاريخ». عثر على الهياكل داخل منزل يحمل نقشاً من الفحم يقول عنه مؤرخون إنه يرجع تاريخ الثوران الدامي إلى أكتوبر، بعد شهرين من الموعد المفترض سابقاً. ويعتقد علماء الآثار أن القتلى سعوا للاحتماء في غرفة صغيرة لكنهم إما سحقوا عند انهيار السقف أو احترقوا بالسحابة النارية للبركان.