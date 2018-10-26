يتسلق بناية ارتفاعها 202 متر من دون حبل

المصدر: إعداد - سيد صالح

تمكن المغامر الفرنسي، آلان روبرت، من تسلق أعلى بناية في لندن فقط بيديه العاريتين، ومن دون أي تجهيزات خاصة، كحبل يربطه على وسطه أو أي معدات أخرى للأمان.

ونشرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أمس، صوراً لمغامرة الفرنسي، الذي يبلغ من العمر 56 عاماً، واشتهر بأداء الأعمال الخطرة والمغامرات المثيرة، خاصة تسلق البنايات الشاهقة من دون حبل أمان، في كافة أنحاء العالم، حتى بات يُعرَف بلقب «سبايدرمان» الفرنسي.

وظهر روبرت وهو يتسلق بناية «برج هيرون» التي يبلغ ارتفاعها 202 متر «662 قدماً» برشاقة وثقة مذهلتين، بينما يبدو المارة في الطريق حابسين أنفاسهم من الخوف وهم يشاهدون المغامرة المرعبة.

وقال روبرت: «أتسلق البنايات منذ 44 عاماً. هذه هي الوسيلة التي أجيدها لعيش حياتي والتعبير عن ذاتي، أحلامي، شغفي والتمتع بحياتي قدر استطاعتي». وأضاف: «أدرك أن الأمر خطر، إلا أنني على دراية بما أفعل، ولدي خبرة عريضة فيه».