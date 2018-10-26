صوت الأم أكثر فاعلية من إنذار الحريق في إيقاظ الأولاد

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أجرى باحثون من مستشفى «نايشن وايد» في أميركا، دراسة لمعرفة ما إذا كان الكاشف الذي يحمل صوت الأم أكثر فاعلية من جرس إنذار الحريق في إيقاظ الأولاد.

وأجرى الفريق دراسة على 176 ولداً، تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً، في أحد مراكز البحث في كولومبوس بأوهايو، حيث قام بتجربة ثلاثة منبهات صوتية مختلفة على كل من الأولاد، إضافة إلى نغمة أخرى مستخدمة عموماً. وتبين لهم أن الأولاد كانوا عرضةً ثلاث مرات أكثر للاستيقاظ على صوت أحد المنبهات الصوتية من صوت جرس إنذار الحريق.

ونظر الباحثون في المدة التي استغرقها الأولاد للهرب من الغرفة التي ينامون فيها، حيث حقق صوت الأمهات تفوقاً على صوت جرس الإنذار. وقد تمكن الأولاد بمساعدة أصوات أمهاتهم من الفرار والنجاة بأنفسهم بغضون 18 إلى 28 ثانية، فيما استغرق متوسط وقت الهرب على صوت المنبه العادي ما يقارب الـ5 دقائق.