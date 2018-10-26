اكتشاف أدوات صيد عمرها 6 آلاف عام في أسكتلندا

المصدر: إعداد - أشرف رفيق

اكتشف علماء آثار أدوات صيد يرجع تاريخها إلى العصر الحجري، مصنوعة من عظام الغزلان الحمراء في أسكتلندا.

فقد عثر علماء الآثار على فأسين ورمح يعود تاريخها إلى 6 آلاف عام في منطقة تاراديل الساحلية على جزيرة بلاك آيلاند، وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل. ويعتقد العلماء أن الأدوات التي عثروا عليها كان يستخدمها الصيادون لصيد الحيوانات، ومنها كلاب البحر والحيتان، وكذلك الحفر، بحثاً عن جذور النباتات، وتركوها عندما هجروا المكان، بسبب ارتفاع مستوى المياه.

هذا الكشف هو أحد أربعة كشوفات أثرية أخرى تمت في أسكتلندا. والأدوات التي عثر عليها العلماء في منطقة تاراديل هي الأولى من نوعها في شمال أسكتلندا، حيث كانت الكشوف السابقة حول سترلينغ وعلى الساحل الغربي.

ويأتي هذا الكشف ضمن برنامج تاراديل عبر الزمن المستمر منذ 3 سنوات، ويقوم به العلماء بالتعاون مع جمعية شمال أسكتلندا للآثار لدراسة جزيرة بلاك آيلاند عبر الزمان السحيقة.

وقال الدكتور أريك جرانت مدير البرنامج: إن الكشوف الجديدة وسعت الخريطة التي توضح الحياة في العصر الحجري الوسيط في أسكتلندا. وأضاف: إن هذه الكشوف سوف يكون لها أثر محلي وعالمي بالنسبة لأسكتلندا. وقال: إنها توضح لنا كيف كانت الحياة وكيف عاش أناس خلال العصر الحجري الوسيط في أسكتلندا.

وأوضح أن الأدوات التي عثروا عليها كانت مخبأة داخل ممر صخري ضيق، ولذلك استطاعت البقاء حتى الآن دون أن تدمرها آلات حرث أو حفر أو آلات زراعية حديثة أخرى. وقال: إن الفأسين اللذين تم العثور عليهما في منتهى الصلابة، ويمكن أن يستخدما في تقطيع اللحم من مختلف الحيوانات أو قطع أجزاء من الأشجار واستخراج الجذور من الأرض.