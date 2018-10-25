العثور على 5 هياكل عظمية في مدينة بومبي الإيطالية

المصدر: د ب ا

عثر علماء الأثار في مدينة بومبي الايطالية الشهيرة، التي اجتاحها ثوران بركان من جبل فيزوف في عام 79 بعد الميلاد، على خمسة هياكل عظمية جديدة، بحسب ما أعلنه ماسيمو اوسانا، مدير الموقع لوكالة الانباء الايطالية (انسا).

وقال أوسانا إن الرفات تخص - على الارجح - امرأتين وثلاثة أطفال، كانت لأشخاص حاولوا البحث عن ملجأ لهم بسبب الثوران المدمر للبركان، فحصّنوا أنفسهم داخل غرفة نوم.

وقد تم العثور على بقايا ما يمكن أن يكون أريكة أو سرير بجانب الهياكل العظمية.

وقد عُثر على الرفات، في نفس المنزل الذي اكتشف به علماء الآثار في الأسبوع الماضي، نقشا جديدا.