تذاكر حافلات مقابل عبوات البلاستيك في إندونيسيا

المصدر: إعداد - فاتن صبح

توصلت إندونيسيا التي تعاني مشكلة مع النفايات البلاستيكية لحلّ يشجع السكان على إعادة التدوير ويتمثل بتوصيلات مجانية بالحافلة مقابل أكواب وعبوات بلاستيكية مستعملة.

وأطلقت سورابايا، ثاني أكبر المدن الإندونيسية الحملة في أبريل الماضي.

حيث صار بإمكان المتنقلين ركوب الحافلات، إما عبر إيداع الأكواب والعبوات البلاستيكية في المحطات المخصصة، أو استعمال الأغراض البلاستيكية للدفع بشكل مباشر. وتبلغ كُلفة تذكرة الحافلة لساعتين بموجب مبادرة إعادة التدوير الجديدة، خمس عبوات بلاستيكية أو عشرة أكواب وفقاً للحجم. وتأمل المدينة عبر هذا المخطط أن تساعد على تحقيق الهدف بأن تصبح مدينة خالية من النفايات البلاستيكية عام 2020.