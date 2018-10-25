«الجيمنيما».. مدمرة السكريات

المصدر: إعداد: سيد صالح

طرحت إحدى شركات إنتاج الأدوية من أعشاب طبيعية أخيراً، عقاراً طبيعياً لمساعدة الأشخاص الذين يعانون إدمان الحلويات والسكريات وعدم مقاومتها، رغم أضرارها.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، أول من أمس، استخلصت الشركة العقار من عشبة تُسَمّى «الجيمنيما»، وتُزرَع في غابات الهند وجنوب شرق آسيا. وتُعرَف «الجيمنيما» بأنها «مدمرة السكريات»، لكبحها الرغبة في تناول الحلوى في غضون ثوانٍ. وتمتلك «الجيمنيما» تاريخاً من الاستخدام لعلاج داء البول السكري والبدانة في طب «أيورفيدا»، وهي منظومة الطب التقليدي في الهند.