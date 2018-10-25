المصدر: إعداد: سيد صالح

يفرض النابهون وأصحاب المواهب والعقول المتوهجة أنفسهم على مجتمعاتهم، وربما العالم أجمع، في أي سن، سواءً سن الطفولة أو الشيخوخة أو ما بينهما.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس، تحقيقاً عن الطفل البريطاني، سافين سابين أحمد (10 سنوات)، الطالب بالمرحلة الابتدائية، الذي يُعَدُ أصغر رائد أعمال في العالم.

أسس سابين أحمد شركة لإنتاج جوارب للتلاميذ في المرحلة الابتدائية، وأطلق عليها اسم «سوكي ووكي»، وقد استمد الكلمة الأولى «سوكي» من الكلمة الإنجليزية «سوك»، وتعني «جورب».

أطلق سابين أحمد شركته في وقتٍ سابق من العام الجاري، وبدأ بالفعل في ترويج الجوارب التي تنتجها شركته لدى أقاربه وأصدقائه وزملائه بالمدرسة، ونالت إعجابهم جميعاً، وهم الآن يرتدونها بصفة دائمة.

يتولى سابين أحمد تصميم الجوارب بنفسه، ويبيع نحو خمسة أزواج من الجوارب يومياً، وهو ما يُدِرُّ عليه ربحاً شهرياً يبلغ 600 جنيه استرليني. يبدو الرقم هزيلاً، إلا أننا نتحدث عن طفل لم يتجاوز العاشرة. فإذا تمكن هذا الطفل من تأسيس عمل تجاري يدر عليه 600 جنيه استرليني شهرياً، فمن الممكن منطقياً تصور أن يصبح هذا الطفل من أصحاب الملايين عندما يبلغ مرحلة الكهولة، أو ربما الشباب.