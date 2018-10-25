طلب غريب لثوب زفاف عروس

المصدر: دبي - البيان

تتخيل العروس يوم زفافها جمعاً من الأحبة يحيطون بها أثناء زفها لشريك الحياة، بيد أن إحدى العرائس المرتقبات بالمملكة المتحدة، فضلت أن يكون يوم العُمر خاصاً للغاية، بطلب غريب يتمثل في البحث عن شخص يساعدها على صنع ثوبها الذي سيكون من إكسسواراته، شعر والدتها المتوفاة.

وذكرت صحف بريطانية أن العروس (61 عاماً) وهي من بريستول تتعهد بدفع 15 ألف جنيه إسترليني لتحقيق طلب الزفاف «الغريب»، وهو على ما يبدو الوسيلة الوحيدة لضمان وجود والدتها الراحلة، مستعينة بموقع متخصص بصنع الأزياء، لتدون:

«أبحث عن شخص لإعادة تصميم ثوب زفاف والدتي، من عام 1953، الذي ارتدته عندما تزوجت بوالدي. توفيت والدتي أخيراً، وأرغب بصنع تذكار خاص بحياتها، بحاجة لشخص مختص لأن المواد التي أريد توظيفها غريبة».