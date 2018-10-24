كيدمان «ملكة أتلانتيس»

المصدر: Ⅶ إعداد: أشرف رفيق

تقوم الممثلة العالمية نيكول كيدمان بدور «أتلانا» ملكة أتلانتيس، في فيلم «أكوامان» الجديد. وفي العرض الترويجي القصير للفيلم، تظهر الممثلة كيدمان في قوام ممشوق بحلة لامعة تصنع منها محاربة بحرية شرسة.

وتلعب كيدمان دور أم البطل المائي الذي يلعب دوره جيسون موموا، أحد أبطال مسلسل لعبة العروش الشهير. وتقول «أتلانا» عن ابنها في العرض الترويجي القصير للفيلم، إنه يمكن أن يوحد عالمي البحر والبر، ثم تطبع قبلة على رأسه وتغوص في مياه المحيط لتعود إلى عالمها البحري.

وكانت كيدمان قد صرحت لمجلة «إنترتينمنت ويكلي» في وقت سابق، بأنها سوف تقبل هذا الدور. وقالت إن مخرج العمل جيمس وين عرض عليها الدور، فوافقت على الفور، وأضافت أنه الوقت المناسب لتلعب دوراً مثل هذا. وصورت نيكول كيدمان غالبية مشاهد الفيلم في نيو ساوث ويلز.