عبير «اللافندر» أفضل مهدئ للأعصاب

المصدر: Ⅶ إعداد: سيد صالح

اكتشف باحثون يابانيون بجامعة «كاجوشيما»، أن عبير زهرة اللافندر الشهيرة يُعَد من أفضل مهدئات الأعصاب، وأن استنشاق عطرها يساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر بأفضل مما تفعل الحبوب المهدئة والعقاقير المضادة للقلق.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تقريراً عن الموضوع، أمس، ونقلت عن الباحثين تأكيدهم أنه من الممكن استخدام شذا اللافندر أيضاً في تهدئة المرضى قبل خضوعهم للعمليات الجراحية، وأيضاً المرضى الذين لا يستسيغون بعض الأدوية لمرارة مذاقها. وقال د. هيديكي كاشيواداني، عضو الفريق البحثي الذي توصل إلى الاكتشاف: «ثمة اعتقاد راسخ منذ زمن في الطب الشعبي بأن المركبات العطرية المستخلصة من النباتات قادرة على تهدئة القلق والتوتر».

وأضاف قائلاً: «وأثبتنا من خلال بحثنا الأخير أن مركب «اللينالول» العطري المشتق من زهرة اللافندر مضاد للقلق. وهو ما يفتح الباب لاستخدام هذا المركب تجارياً كعقار مضاد للقلق والضغط النفسي». ومن المعروف أن عشبة اللافندر، التي تعرف كذلك باسم «الخزامى»، تُزرَع حول حوض البحر المتوسط وفي بريطانيا.