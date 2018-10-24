شاحنة مستعملة أشهر بيت أحلام في بريطانيا

المصدر: Ⅶ إعداد: سيد صالح

إذا لم تكن قد أوتيت المال الذي يجلب لك السعادة، فمن المؤكد أنك قد أوتيت العقل الذي يجلب المال أو السعادة أو كليهما.

الزوجان البريطانيان الشابان مارتن هيل (38 عاماً) ولونا (27 عاماً)، أوتيا عقلاً راجحاً وذكاء لافتاً، فاستخدماهما في تأسيس بيت أحلامهما بسعر زهيد لا يتجاوز 23 ألف جنيه إسترليني، في الوقت الذي لا يقل فيه سعر المنزل التقليدي في مدينة «نوتنغهام» البريطانية، حيث يعيش الزوجان، عن 200.000 جنيه إسترليني، أي نحو عشرة أضعاف ما دفعاه.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية التي نشرت قصتهما أول من أمس، اشترى مارتن ولونا من أحد مواقع التسوق الإلكتروني الشهيرة شاحنة مستعملة كانت تستخدم في توزيع الخبز مقابل 3000 جنيه استرليني، وأنفقا 20.000 جنيه إسترليني على عملية تجديدها وتحويلها إلى أشهر منزل متنقل في بريطانيا!

وقرر مارتن أن يصبح هذا المنزل المبتَكر بيته الدائم هو ولونا، وبيع منزله التقليدي ومقهاه اللذين كان يمتلكهما في «نوتنغهام»، والاستفادة من ثمن بيعهما في الذهاب مجدداً إلى رحلة تزلج على الجليد في الجانب الفرنسي من جبال الألب، حيث تعرف إلى زوجته لونا، وهناك قررا الزواج.

واستعرضت «ديلي ميل» بالصور بيت الأحلام غير التقليدي الذي كان في الأصل شاحنة تبلغ حمولتها 5 أطنان. ونشرت الصحيفة صوراً لكافة جنبات المنزل العجيب. وحظيت هذه الصور بعدد هائل من المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الطريف في الأمر أن عملية تحويل الشاحنة إلى منزل متنقل لم تستغرق من الزوجين سوى أربعة أشهر فقط، حيث بدآها في مايو الماضي، وانتهيا منها في سبتمبر.

وقالت لونا: «لقد صنعنا كل شيء بأنفسنا، ولم نتسرع في صنع بيتنا ولم نهمل أي تفاصيل».

بينما قال مارتن: «قمت أنا بالجزء الأكبر من العمل، بينما اضطلعت لونا بمهمة التصميم».