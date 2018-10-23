تحفة فريدة

المصدر: تصوير: دينيس مالاري

لا ينفك «برج العرب» في دبي يشكل مقصداً ووجهة فريدة للسياح والباحثين عن الاستمتاع بتجارب نوعية، من مختلف أرجاء العالم، وهو ما تحكي جانباً منه ملامح الصورة التي تظهر فيها مجموعة نساء صينيات أسرهن جمال هذه التحفة المعمارية والسياحية الحضارية.