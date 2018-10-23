تحفة فريدة

لا ينفك «برج العرب» في دبي يشكل مقصداً ووجهة فريدة للسياح والباحثين عن الاستمتاع بتجارب نوعية، من مختلف أرجاء العالم، وهو ما تحكي جانباً منه ملامح الصورة التي تظهر فيها مجموعة نساء صينيات أسرهن جمال هذه التحفة المعمارية والسياحية الحضارية.
صينيات أسرهن جمال "برج العرب"، تلك التحفة المنتصبة على شاطئ الخليج العربي، فأحببن أن يوثقن تلك الصورة بشكل استثنائي يعيد إليهن ذكريات الرحلة الممتعة إلى دبي.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨
تصوير: دينيس مالاري#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GJBYW1jRPf