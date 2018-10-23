دافنشي تمتع برؤية ثلاثية الأبعاد

المصدر: Ⅶ إعداد: أشرف رفيق

كشف باحثون، أن الفنان العالمي الراحل ليوناردو دافنشي كان مصاباً بمرض في العين، ربما ساعده على كشف المساحات في لوحة الرسم، من خلال رؤية ثلاثية الأبعاد طبيعية.

وقال باحثون من جامعة سيتي البريطانية، إنه يحتمل أن دافنشي، صاحب لوحة الموناليزا الشهيرة، كان مصاباً بمرض يسمى «العسر المتقطع»، يسبب هذا المرض جحوظ العيون، وربما يكون هذا ما ساعد دافنشي على الكشف الجيد لمساحات اللوحة التي يرسم عليها.

وحلل الباحثون أعمالاً نحتية ورسوماً زيتية ومائية من إبداع دافنشي، وأثبتت أبحاثهم أن مرض دافنشي مكّنه من استخدام كل عين على حدة في الرؤية، ما يعني أنه كان يملك رؤية ثلاثية الأبعاد للوجوه والأشياء التي يرسمها، وكذلك الأعماق في المناظر الطبيعية.