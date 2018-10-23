افتتاح أطول جسر بحري في العالم غداً

المصدر: Ⅶ إعداد: سيد صالح

تترقب الصين غداً الأربعاء، افتتاح أطول جسر بحري في العالم وسادس أطول جسر على الإطلاق، يربط بين هونغ كونغ وجزيرة «ماكاو» الصينية بمدينة «زوهاي» الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للصين على مضيق «نهر اللؤلؤ».ووفقاً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس، فمن المنتظر أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ، مراسم احتفالية خاصة تُجرَى في «زوهاي» اليوم، قبيل الافتتاح الرسمي غداً.

ويبلغ طول الجسر 55 كيلومتراً، ويتكون من جسر بحري بطول 22.9 كيلومتراً ونفق تحت الماء طوله 6.7 كيلومترات. استغرق إنشاؤه 9 أعوام، و كلفته 130 مليار يوان صيني، واستخدم في بنائه 420.000 طن من الحديد الصلب، أي ما يعادل 60 ضعف كمية الصلب المستخدمة في إنشاء برج «إيفل» الشهير بباريس.