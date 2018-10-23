أسرة «صائد التماسيح» تقتفي أثره

المصدر: لندن - رويترز

تقتفي أسرة ستيف إروين المدافع عن البيئة الذي اشتهر بلقب «صائد التماسيح» خطى أبيها الراحل، بإطلاق برنامج تلفزيوني جديد عن أعمالها في مجال حماية البيئة. وسيتتبع برنامج «كريكي! إيتس ذا إروينز»، تيري زوجة إروين وابنتهما بيندي وابنهما روبرت، وهم يرعون الحيوانات في حديقة حيوان يملكونها في أستراليا في كوينزلاند وفي رحلات استكشاف خارج الحديقة.

وقالت بيندي إروين عن منظمة حماية البيئة التي تديرها الأسرة في مقابلة مع رويترز: «نحن نتبع خطى والدي وكل ما نقوم به اليوم في حديقة الحيوان في أستراليا هو بالتحديد ما بدأه».