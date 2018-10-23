حديث الروح

قالَت أَنيسَةُ دَع بِلادَكَ وَاِلتَمِس

داراً بِطيبَةَ رَبَّةَ الآطامِ

تَكتُب عِيالَكَ في العَطاءِ وَتَفتَرِض

وَكَذاكَ يَفعَلُ حازِمُ الأَقوامِ

فَهَمَمتُ ثُمَّ ذَكَرتُ لَيلَ لِقاحِنا

بِلِوى عُنيزَةَ أَو بِقُفِّ بَشّامِ

إِذ هُنَّ عَن حَسَبي مَذاوِدُ كُلَّما

نَزَلَ الظَّلامُ بِعُصبَةٍ أَغتامُ

إِنَّ المَدينَةَ لا مَدينَة فَاِلزَمي

حِقَفَ السِنا دِ وَقُبَّةَ الأَرجامِ

يُحلَب لَكِ اللَّبُن الغَريضُ وَيُنتَزَع

بِالعيسِ مِن يَمَنٍ إِلَيكِ وَشامِ

وَتُجاوِري النَّفَرَ الَّذينَ بِنَبلِهِم

أَرمِيَ العَدُوَّ إِذا نَهَضتُ أُرامي

يزيد بن خيثمة

شاعر من العصر الأموي