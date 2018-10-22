خرسانة صديقة للبيئة من الجزر

المصدر: Ⅶ إعداد - أشرف رفيق

توصّلت مجموعة من العلماء البريطانيين في جامعة لانكستر إلى إمكانية استخدام الجزر كعنصر من عناصر الخرسانة الإسمنتية من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة المباني، إضافة إلى تحسين خصائص الخرسانة وتقويتها والتوصل إلى منتج أقوى وأكثر سلامة للبيئة. ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن الباحثين الذين توصّلوا إلى هذا الابتكار أن المادة الجديدة، المصنوعة من خلال الجمع بين الإسمنت العادي والصفيحات النانوية المستخرجة من الجزر المتبقي من صناعة الأغذية، يقاوم الشقوق ويتميز بالصلابة.