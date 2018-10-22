أبوظبي تسجل رقمين قياسيين في «غينيس»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

سجلت أبوظبي رقمين قياسيين جديدين في موسوعة «غينيس» لأطول شريط توعوي بالسرطان في العالم بطول 4.1 كيلومترات، و762 شخصاً حققوا أكبر عدد زوجي قام بتثبيت أشرطة التوعية بالسرطان لبعضهم البعض في الوقت نفسه.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: سعداء بالمشاركة إلى جانب نخبة من الجهات الحكومية والخاصة في تحقيق هذا الإنجاز، الذي إن دل على شيء فهو يدل على أهمية تكاتف جهود مختلف القطاعات والعمل جنباً إلى جنب في سبيل تحقيق رؤية «أبوظبي مجتمع معافى»، وتعزيز مكانة الإمارة على مستوى المنطقة والعالم.

وجمع الحدث مقيمين وزواراً في أبوظبي شاركوا في يوم مليء بالمفاجآت والترفيه، واستمتعوا بالعديد من الأنشطة العائلية المميزة. فإلى جانب الأرقام القياسية التي تم تحقيقها تم دعوة الزوار إلى المشاركة الفردية في محاولات «غينيس للأرقام القياسية لايف»، المنصة الترفيهية الحية التي توفرها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والتي تمكّن الأشخاص من المشاركة وتحقيق أرقام قياسية.