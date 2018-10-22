كاميرات تضبط المجرمين في ثوانٍ

المصدر: Ⅶ إعداد - سيد صالح

ابتكرت اليابان تقنية جديدة للتعرف إلى الأوجه، من شأنها أن تُحدث ثورة حقيقية في العمل الشرطي، حيث تساعد قوات الشرطة في التعرف إلى وجوه المجرمين، ثم اعتقالهم في غضون ثوان معدودة، بحسب ما نشرت صحيفة «ذي صن» البريطانية أمس.

وتعتمد التقنية الجديدة على إجراء مسح لوجوه الأشخاص في زحام الشوارع والأماكن العامة، ثم مضاهاتها بوجوه المجرمين وأصحاب السوابق الخطرة المسجلة لدى أقسام الشرطة.

وتُجرَى عملية مسح الأوجه باستخدام كاميرات مزودة بالتقنية الحديثة ومثبتة في نظارات يرتديها رجال الشرطة. وترصد الكاميرات البيانات الحيوية (البيومترية) للأشخاص الذين يمرون أمام الضباط من دون أن يدري هؤلاء الأشخاص بما حدث. وعلى الفور ترسل الكاميرات البيانات إلى مسؤولي الشرطة في الأقسام ومكاتب البحث الجنائي لإجراء عملية المضاهاة في غضون ثوان.