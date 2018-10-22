يانصيب «ميغا» يقفز إلى 1.6 مليار دولار

المصدر: Ⅶ إعداد - سيد صالح

ارتفعت قيمة جائزة «ميغا مليون» الكبرى، التي تُعَدُّ واحدة من أشهر جوائز اليانصيب في الولايات المتحدة الأميركية، مجدداً إلى 1.6 مليار دولار، في ثاني ارتفاع لها في غضون أربعة أيام.

وكان الارتفاع الأول يوم الأربعاء الماضي، حينما قفزت قيمتها من 667 مليون دولار إلى 900 مليون دولار، بسبب عدم فوز أي مشارك في المسابقة خلال السحب الذي أجري في اليوم نفسه، حيث لم تتوافق الأرقام الستة المحظوظة مع أي رقم في تذاكر المشاركين.

وبحسب ما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد تكرر الأمر نفسه في السحب الذي أجري السبت الماضي في السابعة صباحاً بتوقيت الإمارات الثالثة صباحاً بتوقيت غرينتش. وأدى عدم تحقيق الفوز مجدداً في السحب الأخير إلى رفع قيمة الجائزة لتبلغ 1.6 مليار دولار، على أن يتم إجراء السحب القادم يوم الثلاثاء المقبل.

