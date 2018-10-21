حديث الروح

دعوا مقلتي تغفي إذا لم يكن وصل

فما رقدي حرم ولا سهري حل

وإن لم أكن أهلاً لما تسمحون به

من الجود والجدوى فأنتم له أهل

هَبوا القلب صبراً إن بخلتم بزورة

فكل كريم لا يليق به البخل

فإني غريم للغرام موله

قتيل رمته منكم الحدق البخل

أيا ساكني أطلال جلّق إنني

مدى الدهر لا أنسى هواكم ولا أسلو

منعتم عن العين القريحة فاغتدت

تجود بدمع فيضه أبداً هطل

وإني وتذكاري ليالي تصرّمت

بقربكم يعتادني للنوى خبل

بعدت عن الأهلين بعد فراقكم

وما لي بعد في هواكم ولا قبل

إبراهيم بن محمد المعروف بابن دنينير

شاعر عباسي (1187-1229م)