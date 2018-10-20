جلسة ملكية مع السكان المحليين

المصدر: سيدني - د ب أ

جلس الأمير هاري وقرينته ميغان، وقد خلعا أحذيتهما، على شاطئ بوندي أمس، وتبادلا الأحاديث مع مجموعة من راكبي الأمواج في ملابس زاهية، الذين كانوا يروجون لزيادة الوعي حول الصحة العقلية والبدنية.

وشارك الزوجان الملكيان في دورة «فلورّو فرايداي» المحلية لمجموعة «وان ويف»، حيث يرتدي المشاركون ملابس زاهية الألوان، ويتحدث كل واحد عن تجاربه مع مشكلات الصحة العقلية، وهو أمر يهتم به الأمير هاري.

ولم تمنع السماء الملبدة بالغيوم والضباب في الصباح الباكر الحشود الكبيرة التي حضرت لرؤية دوق ودوقة ساسكس، كما تغيب عدد من تلاميذ المدارس عن الفصول الدراسية الأولى سعياً لالتقاط صور مع الزوجين الملكيين.

وصافح هاري وميغان مئات من السكان المحليين، الذين اصطفوا على طول الشاطئ. والتقى الاثنان مُنقذين على شاطئ بوندي، وقبل أن يستقل الأمير هاري سيارته، تلقى هدية، عبارة عن عقال رأس، من فتاة صغيرة بدت وقد غمرتها السعادة. وقام الدوق والدوقة لاحقاً بزيارة لمدرسة بإحدى ضواحي سيدني.

وأخذت ميغان، وهي الآن حامل في الأسبوع 12، استراحة من المهام الرسمية، في الوقت الذي صعد فيه الأمير هاري جسر «سيدني هاربور» يرافقه رئيس الوزراء سكوت موريسون لرفع علم «ألعاب انفكتوس» 2018، لمصابي الجيش، أعلى الجسر. وكان الأمير هاري أطلق أول دورة لألعاب إنفكتوس في لندن عام 2014.