جائزة اليانصيب الأميركي ترتفع إلى مليار دولار

المصدر: إعداد - سيد صالح

تسود حالة من الترقب واللهفة بين الأميركيين انتظاراً لمعرفة الفائز سعيد الحظ بسحب جائزة «ميغا مليون» الكبرى، التي تُعَدُّ واحدة من أشهر جوائز اليانصيب في الولايات المتحدة الأميركية، المقرر الإعلان عن نتيجته اليوم الساعة السابعة صباحاً بتوقيت الإمارات «الثالثة صباحاً بتوقيت غرينتش».

وتحظى نتيجة سحب اليوم بأهمية خاصة، كونها الأولى التي يجري الإعلان عنها بعد القرار الذي أصدرته الإدارة المسؤولة عن تنظيم الجائزة الأربعاء الماضي بزيادة قيمة الجائزة إلى 900 مليون دولار. ويعني ذلك أن الفائز سعيد الحظ سيقترب كثيراً من لقب ملياردير.

وبحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس» الأميركية أمس، فإن السحب المقرر إجراؤه اليوم سيكون ثاني أكبر سحب لجائزة اليانصيب في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان السحب الأكبر قد جرى على جائزة يانصيب أخرى تسمى «باوربول»، وتجاوزت قيمته المليار دولار، حيث بلغت تحديداً 1.6 مليار دولار، وأقيم هذا السحب في يناير 2016.

وقفزت قيمة جائزة «ميغا مليون» الكبرى يوم الأربعاء الماضي من 667 مليون دولار، بعد أن أعلنت الإدارة المسؤولة ستة أرقام محظوظة ليكون صاحبها هو الفائز بالجائزة، إلا أن هذه الأرقام لم تتوافق مع أي تذكرة من تذاكر الجائزة المشتراة حتى الآن.

ولم يفز أحد بجائزة «ميغا مليون» الكبرى منذ تاريخ 24 يوليو الماضي، حينما فاز بها مجموعة من المشاركين في ولاية «كاليفورنيا» في يوليو الماضي، وبلغت قيمتها آنذاك 543 مليون دولار.

ومن الجدير بالذكر أن جائزة «ميغا مليون» الكبرى تُنَظَّم في 44 ولاية أميركية من أصل 50، إلى جانب واشنطن العاصمة، وجزر «فيرجين». وتُعَدُّ «ميغا مليون» من أصعب جوائز اليانصيب، وأندرها في فرص الفوز بها، حيث لا تتجاوز احتمالات الفوز بها 1 في 302.5 مليون.