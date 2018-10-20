منع البلاستيك بإيطاليا 2020

المصدر: روما - د ب أ

قال وزير البيئة الإيطالي، سيرجيو كوستا في مقابلة، أمس، إن بلاده تعتزم حظر استخدام أكواب وأدوات المائدة والأطباق المصنوعة من البلاستيك وغيرها من المواد التي يتم التخلص منها، اعتباراً من يناير 2020.

وقال كوستا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية اليومية: «هدفي تنظيف النظم البيئية البحرية قدر الإمكان»، مضيفاً، أنه «للقيام بذلك، يتعين علينا أولاً وقبل كل شيء تقليص تأثير بعض المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة».

وفي مايو الماضي، عندما دعت المفوضية الأوروبية إلى حظر المواد البلاستيكية في أنحاء الاتحاد الأوروبي التي يتم التخلص منها، ذكرت أن أكثر من 80 بالمئة من المخلفات الموجودة بالبحار من المواد بلاستيكية.

وأضاف كوستا، أنه اعتباراً من 2020، لن يتم السماح لقوارب الصيد بإلقاء مخلفاتها في المياه، كما ستحظر مستحضرات التجميل التي تحوي جسيمات بلاستيك.