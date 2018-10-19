قاعدة فضائية على القمر

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

توفي رقيب سابق في سلاح الجو، ادعى أنه شاهد صوراً سرية لقاعدة فضائية على الجانب الآخر من القمر، وذكرت «ديلي ميل» أن كارل وولف قتل في حادث تحطم دراجة هوائية صدمتها من الخلف مقطورة جرار زراعي.

وكان وولف قد اكتسب شهرة في عام 2001 حينما ادعى في مقابلة تلفزيونية أنه كان رأى أدلة فوتوغرافية على وجود تراكيب غريبة على الجانب البعيد من القمر أثناء عمله بقاعدة عسكرية.

ويتذكر الملاح الجوي السابق، أنه كان في غرفة مظلمة يتفحص صور ناسا مع زميل له، عندما شاهدا صوراً لقاعدة على الجانب الخلفي للقمر.

وقال وولف: «كانت هناك مبانٍ كروية وأبراج شاهقة وأشياء تبدو أشبه بأجهزة الرادار، لكنها كانت هياكل كبيرة للغاية».