ثلوج أنتاركتيكا تعزف الموسيقى

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يستطيع العلماء الآن الاستماع إلى موسيقى تصدرها الثلوج في القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا». ويستطيعون أيضاً دراسة أوضاع وأحوال القارة من خلال تلك الموسيقى.

تنشأ تلك الأصوات الموسيقية بمرور الهواء على جرف جليدي كبير اكتشفه العلماء في أنتاركتيكا.

ويأمل العلماء في استغلال تلك الأصوات أو «الموسيقى»، لمراقبة التغيرات التي تحدث في الجرف الجليدي من على مسافات بعيدة.

وقالت جوليت تشابوت خبيرة الفيزياء الأرضية والحساب بجامعة فورت كولينز بولاية كولورادو الأميركية، إن الأصوات تشبه العزف على آلة الفلوت وتصدر باستمرار مع مرور الهواء بالجرف الجليدي. وأضافت، وكما يغير العازفون النغمات على آلة الفلوت، تتغير النغمات الصادرة عن ارتطام الهواء بالجرف الجليدي مع تغير أحجام الثقوب التي تمر فيها.