حديث الروح

محمدٌ دعوةُ الحقِّ الرسولُ إلى
عربٍ وعجمٍ وبدوٍ ثمَّ حضارِ
سرُّ السرارة لبُّ اللبِّ خيرُ فتى
منْ فتيةٍ سادةِ الساداتِ أخيارِ
مستودعُ الحسنِ والإحسانِ ذو كرمِ
بالخيرِ أجودُ منْ ريحِ الصبا الذاري
مستغرقٌ باسمهِ كلَّ المحامدِ منْ
علمٍ وحلمٍ وأفضالٍ وإيثارِ
حياكِ يا طيبةَ الغرا صوبُ حياً
يهمي بمنسجمٍ في الحيِّ مطارِ
حيثُ النبوةُ مضروبٌ سرادقها
على رياضِ جنانٍ ذاتِ أنهارِ
اللهُ أكبرُ ذا فردُ الجلالةِ ذا ال
كاسي منَ الكيسِ والعاري منَ العارِ
ذا بهجةُ الكونِ ذا سرُّ الهدايةِ ذا
روحُ الوجودِ المصطفى ذا خيرُ مختار
شاعر يمني