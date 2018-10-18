«تايتانيك» تستعيد الألق والحياة من دبي

المصدر: إعداد: وائل الخطيب

تنطلق نسخة «مطابقة» من السفينة الشهيرة «آر إم إس تايتانيك» في رحلة بحرية مدتها أسبوعان من دبي بحلول 2022، قبل أن تبدأ رحلات منتــظمة بين ساوثامبتون ونيويورك، وفـــقاً «لاين كــلايف بالمر، رئيس شركة بلو ستار.

وبحسب موقع «Cruise Arabia & Africa»، فإن السفينة التي تم الإعلان عنها لأول مرة عام 2012، وستكون نسخة مطابقة تقريباً من «تايتانيك» الأصلية، ستمتلكها وتتولى تشغيلها شركة «بلو ستار لاين» التي أسسها الملياردير الأسترالي، ولا يزال الإصرار على إبحارها من دبي قائماً.

وكان من المقرر في البداية إطلاق المشروع الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار في الصين عام 2016، قبل الإبحار من دبي هذا العام.

وقال بالمر: «ما زلنا على عهدنا بالإبحار من دبي. فبعد جولة بحرية من حوض السفن في سنغافورة، سنعرض رحلة أولى بحرية إلى دبي تستغرق أسبوعين على أن تتبعها رحلة أخرى رائعة من دبي إلى ساوثامبتون».

وأضاف: «ستخلق بلو ستار لاين، تجربة تايتانيك الأصلية، حيث ستضع في خدمة المسافرين سفينة تتمتع بنفس التصميم الداخلي ونموذج المقصورة كالسفينة الأصلية مع إضافة إجراءات السلامة الحديثة، وأساليب الملاحة وتقنيات القرن الحادي والعشرين لخلق أعلى مستوى من الراحة الوثيرة».

وأشار إلى أن موعد إطلاق السفينة تم تأجيله الآن من 2018 إلى 2022، ما يعني أنها ستطلق بعد 110 سنوات بالضبط من إطلاق «آر إم إس تايتانيك» الأصلية.

وسيكون تصميم غرف الطعام محاكياً بدقة التصميم الأصلي، أما وجبات طعام الركاب فستكون محكومة بقائمة طعام السفينة الشهيرة.