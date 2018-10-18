هاجمه قرش فكوفئ برخصة صيد «دائمة»

المصدر: إعداد: سيد صالح

منح المسؤولون في مؤســسة «كاليفورنيا لحماية الحيـــاة البـــرية»، رخـــصة مجــانية لمزاولة الصـــيد البحـــري مـــدى الحياة، إلى جانب بعـض المــزايا الإضـــافية، للصــبي كيان ويــبر هـايز (13 عاماً)، وذلك على سبيل التعـــويض، بعد أن تعــرض للعض من سمكة قرش أثناء الـــغوص لصيد سرطان البحر.

وبحسب ما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، أمـــس، كان ويبر هايز يغوص بصحبة صـــديق له على عمق 9 أقدام في منطقة تبعد 150 ياردة عن شاطئ «إنسينيتاس» بولاية «كاليفورنيا» الأميركية، حينما وقع الحادث، حيث هاجمتهما سمكة طولها 11 قدماً، من نوع «الــقرش الأبيض الكبير»، وعضت ويبر هايز حتى نزف الدم بغزارة، بينما استطاع صديقه الإفلات ونقله إلى أقرب مستشفى.

ويقول ويبر هايز: «رغم ما حدث فإنني لا أستطيع الصبر على العودة إلى الغوص مجدداً». وأضاف: «سعيد برخصة الصيد مدى الحياة، لأنها ستساعدني على صيد المزيد من سرطان البحر».